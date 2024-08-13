Анчелотти продолжает видеть в Модриче лидера

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич остаётся важной фигурой для главного тренера команды Карло Анчелотти.

Как утверждает журналист Родра на своей страничке в социальной сети, в новом сезоне Анчелотти предоставит 38-летнему футболисту много игровых минут, а также лидерскую роль. Уточняется, что речь идет не только о лидерстве на поле, но и за его пределами.

Напомним, текущим летом Модрич продлил трудовой договор с «Реалом» до лета 2025 года.

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забил два мяча и записал на свой счет восемь результативных передач.