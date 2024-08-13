«Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25

Всего несколько дней остаётся до старта нового розыгрыша испанской Ла Лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, у кого наибольшие шансы стать чемпионом страны.

«Реал»

Текущим летом «Реал» потерял важнейших игроков в лице многолетнего капитана Начо Фернандеса и ведущего центрального хавбека Тони Кросса. Кроме того, «Реал» покинули Рафа Марин, Хоселу и Кепа Аррисабалага. Однако «сливочные» уже давно умеют расставаться с игроками, поэтому данные потери не станут проблемой для клуба. Тем более что «Реал» усилился французской звездой Килианом Мбаппе и бразильским талантом Эндриком.

В прошлом сезоне Ла Лиги «Реал» буксовал в первой части сезона, но после обошёл «Жирону» и больше не отдавал первое место. Подопечные Карло Анчелотти оторвались от «Барселоны» на целых десять очков. Есть ощущение, что в предстоящем сезоне этот отрыв может только увеличиться, ведь сейчас «Реал» на ходу, чего нельзя сказать о «Барселоне», в которой произошла тренерская перестановка.

Шансы на трофей: 70%

«Барселона»

В летнее трансферное окно «Барселона» потеряла Серхи Роберто и Маркоса Алонсо, с которыми не были продлены контракты. Кроме того, в аренду был отправлен Ориоль Ромеу, а Марк Гиу на постоянной основе перебрался в «Челси». Сейчас «Барселона» работает над продажей Рафиньи Диаса и Витора Роке, но оба не хотят покидать клуб, что усложняет их трансфер.

При этом «Барселона» не обошлась без крупных покупок. Помимо трансфера Пау Виктора за 2,7 млн евро из «Жироны», каталонцы приобрели за 62 млн евро Дани Ольмо из «РБ Лейпцига», значительно усилив центральную линию.

Во второй части прошлого сезона «Барселона» под руководством Хави Эрнандеса смогла нащупать свою игру, но летом произошла неожиданная перестановка. Несмотря на открытую поддержку Хави, тренер был уволен после заявления о том, что предстоящий год будет для «Барселоны» тяжёлым. По сути, он был прав, и в предстоящем сезоне «сине-гранатовые» вряд ли составят конкуренцию «Реалу» в борьбе за золото.

Шансы на трофей: 25%

«Атлетико»

«Атлетико» — единственный клуб за последние десять лет, которому удалось разбить чемпионскую гегемонию «Реала» и «Барселоны». Однако в новом сезоне шансов на трофей у «матрасников» практически нет. Уже в прошлой кампании были намёки, что Диего Симеоне, который работает в «Атлетико» 13 лет, пора менять, но он всё ещё в клубе, что вряд ли положительно скажется на результатах команды.

Шансы на трофей: 4%

Кто-то другой

По традиции оставляем один процент на чудо. Наибольшие шансы из всех остальных команд на чемпионство есть у «Жироны», которая в прошлой кампании вошла в тройку. Однако после первой части сезона каталонцы сдали, а летом потеряли несколько ключевых игроков.

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Шансы на трофей: 1%

Дмитрий Миляев