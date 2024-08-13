Пеллегрини: «Соперники «Реала» всегда признают их величие»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о статусе мадридского «Реала», который недавно выиграл свой пятнадцатый в истории титул Лиги чемпионов. Напомним, чилийский специалист ранее возглавлял «королевский клуб» с 2009 по 2010 год.

«Соперники «Реала» всегда признают их величие. Клуб ведёт опытный тренер Карло Анчелотти и президент Флорентино Перес, который является превосходным переговорщиков и подписывает лучших футболистов», – цитирует Пеллегрини Madrid Xtra.

В среду мадридскому «Реалу» предстоит сыграть в Суперкубке УЕФА против «Аталанты», которая выиграла Лигу Европы в прошлом сезоне.