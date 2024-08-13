«Реал» всё ещё может купить Лапорта

Мадридский «Реал» всё ещё может пополнить свои ряды центральным защитником «Аль-Насра» Эмериком Лапортом. По информации от Diario AS, переход испанца в «королевский клуб» всё ещё нельзя исключать.

Для того, чтобы трансфер состоялся, «Аль-Наср» должен отпустить футболиста бесплатно. Также сам Лапорт должен согласиться на существенное сокращение зарплаты. По действующему контракту Эмерик зарабатывает 22 миллиона евро в год.

Напомним, ранее Лапорт успешно выступал в Англии за «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. Также Эмерик отыграл несколько лет в Испании в составе «Атлетика» Бильбао.