Себальос хочет покинуть «Реал», но клуб не получал по нему никаких предложений

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос попросил у руководства отпустить его в другую команду. По информации от журналиста Гильермо Раи, испанец хочет покинуть «королевский клуб» этим летом.

Проблема заключается в том, что «Реал» пока не получал по футболисту никаких предложений. Год назад в услугах полузащитника был заинтересован его бывший клуб «Бетис», но в настоящий момент у Себальоса нет вариантов для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне Себальос провёл 20 матчей в чемпионате Испании, где отметился 2 результативными передачами. 28-летний полузащитник ранее выступал в Англии в составе лондонского «Арсенала».