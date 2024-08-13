В «Бетисе» отреагировали на слухи об интересе к Роке из «Барселоны»

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Барселоны» Витору Роке.

19-летний бразилец не проходит в стартовый состав каталонского гранда, поэтому может отправиться в аренду за игровой практикой. Также ведутся разговоры и о возможной продаже форварда. В числе претендентов фигурирует «Бетис».

«Витор Роке? Мы рассматриваем его среди прочих кандидатов. Наша цель – найти лучший вариант. Мы не ведём продвинутые переговоры по Витору», – передаёт журналист Альфредо Педулла высказывание Фахардо.

Витор Роке перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в начале текущего года за 40 млн евро.