Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич может стать самым титулованным игроком в истории «Реала» уже в среду

13 Августа 2024 • 04:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Аталанта
1 1.52 X 4.50 2 5.80
14.08 22:00

Мадридский «Реал» сыграет в Суперкубке УЕФА против «Аталанты».

Встреча пройдёт в Варшаве 14 августа. В случае победы «сливочных» Лука Модрич станет единоличным рекордсменом клуба по количеству завоёванных с ним трофеев. На данный момент хорват делит первое место с уже ушедшим Начо Фернандесом – у обоих по 26 выигранных кубков. Даниэль Карвахаль, Карим Бензема и Марсело добивались триумфа с «Реалом» по 25 раз.

Встреча Суперкубка Европы стартует в 22:00 по московскому времени.

Лука Модрич представляет цвета мадридского гранда c 2012 года. В сентябре хавбек отметит свой 39-й день рождения.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Карим Бензема Лука Модрич Даниэль Карвахаль Начо Фернандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Августа
04:45
Модрич может стать самым титулованным игроком в истории «Реала» уже в среду
00:59
Мбаппе, Винисиус и Родриго выйдут в старте «Реала» в матче Суперкубка УЕФА
12 Августа
22:58
Ставка и прогноз на точный счёт матча Реал — Аталанта Суперкубка УЕФА — 14 августа 2024
17:01
Эндрик и Мбаппе попали в заявку «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА
11 Августа
23:35
Анчелотти работает над тактической перестройкой в «Реале» 1
17:29
Беллингем почти восстановился после травмы плеча
09 Августа
01:53
Мбаппе намерен выйти в старте в матче Суперкубка УЕФА 1
05 Августа
04:04
Анчелотти оценил глубину состава «Реала»
03:13
Анчелотти – о Суперкубке: «Реалу» не хватает только двух игроков»
04 Августа
15:50
Анчелотти рассказал, когда Мбаппе дебютирует за «Реал»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТАЛАНТА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Нападающий «Реала» может перейти в «Арсенал» - известно имя
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног
Спортивные новости
Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Августа
04:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» определилась с главной альтернативой Нико Уильямсу слухи
04:45 · Испания. Ла Лига
Модрич может стать самым титулованным игроком в истории «Реала» уже в среду
04:33 · Англия. Премьер-лига
На Рабио претендуют шесть клубов из трёх стран
04:21 · Испания. Ла Лига
Ольмо ответил, на каких позициях сможет играть в «Барселоне»
04:11 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ и Ла Лиги готовы купить ло Чельсо у «Тоттенхэма»
03:29 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген – о поражении «Барселоны» от «Монако»: «Надеюсь, это просто недоразумение»
03:23 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет Леау
03:21 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о возможном срыве трансфера Галлахера в «Атлетико»
03:03 · Испания. Ла Лига
​Загадочный вирус свалил сразу шестерых игроков «Жироны»
01:29 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти – второй в рейтинге лучших тренеров мира от известного канала, Клопп – третий
01:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» установила антирекорд последних 42 лет в Кубке Жоана Гампера
00:37 · Испания. Ла Лига
Ольмо рассказал, не боится ли, что «Барселона» не сможет его зарегистрировать
00:16 · Испания. Ла Лига
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако»
00:07 · Англия. Премьер-лига
Субименди отказал «Ливерпулю»
12 Августа
23:47 · Испания. Ла Лига
Флик: «Ольмо принесёт много радости «Барселоне»
23:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые за 12 лет не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера
23:29 · Испания. Ла Лига
Пике поделился мнением о переходе Ольмо в «Барселону»
23:09 · Испания. Ла Лига
Клуб из Саудовской Аравии сделает предложение по Винисиусу в ближайшие дни – названа сумма слухи
22:46 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ливерпуль» всерьёз нацелился на Мамардашвили» 1
22:37 · Англия. Премьер-лига
Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико»
22:34 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» ответил на просьбы болельщиков купить Нико Уильямса
22:09 · Англия. Премьер-лига
Галлахер уже пять дней живёт в мадридском отеле и тренируется один, ожидая трансфера в «Атлетико»
18:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не сможет зарегистрировать Роке, если он останется 1 слухи
18:10 · Испания. Ла Лига
Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедаде»
17:53 · Англия. Премьер-лига
Альварес – игрок мадридского «Атлетико» официально
Все новости
Рекомендуем