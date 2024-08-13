Модрич может стать самым титулованным игроком в истории «Реала» уже в среду

Мадридский «Реал» сыграет в Суперкубке УЕФА против «Аталанты».

Встреча пройдёт в Варшаве 14 августа. В случае победы «сливочных» Лука Модрич станет единоличным рекордсменом клуба по количеству завоёванных с ним трофеев. На данный момент хорват делит первое место с уже ушедшим Начо Фернандесом – у обоих по 26 выигранных кубков. Даниэль Карвахаль, Карим Бензема и Марсело добивались триумфа с «Реалом» по 25 раз.

Встреча Суперкубка Европы стартует в 22:00 по московскому времени.

Лука Модрич представляет цвета мадридского гранда c 2012 года. В сентябре хавбек отметит свой 39-й день рождения.