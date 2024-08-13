Ольмо ответил, на каких позициях сможет играть в «Барселоне»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо рассказал, какие позиции может закрыть в новой команде.

Испанец известен своей универсальностью: в «РБ Лейпциге» – прежнем клубе – его задействовали практически на всех позициях в атаке и полузащите.

«Могу ли я играть на фланге? Да, конечно. В Германии я выходил и слева, и справа. Я буду играть там, где посчитает нужным тренер», – передаёт BarcaTimes слова новичка «сине-гранатовых».

За трансфер Дани Ольмо «Барселона» заплатит больше 60 млн евро. Контракт 26-летнего футболиста рассчитан до 2030 года.

17 августа команда Ханса-Дитера Флика проведёт первый официальный матч в сезоне – против «Валенсии» в Ла Лиге.