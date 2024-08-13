Тер Штеген – о поражении «Барселоны» от «Монако»: «Надеюсь, это просто недоразумение»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген ответил на вопросы журналистов после поражения в поединке с «Монако» (0:3).

Коллектив Ханса-Дитера Флика уступил представителям французской Лиги 1 в матче за Кубок Жоана Гампера. Это последний поединок каталонцев в рамках предсезонной подготовки – уже 17 августа они сойдутся с «Валенсией» во встрече первого тура нового розыгрыша Ла Лиги.

«Надеюсь, это было просто недоразумение. Результат определяют детали, и произошедшее сегодня должно стать для нас звонком. Мы надеемся, что ситуация улучшится», – поведал в беседе с испанскими СМИ новый капитан «Барселоны».