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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Загадочный вирус свалил сразу шестерых игроков «Жироны»

13 Августа 2024 • 03:03 Комментировать

Уже на этой неделе начинается новый сезон испанского чемпионата, а в стане «Жироны» переполох - инфекция сразила сразу шестерых игроков команды. Об этом сообщает издание El Desmarque. Среди заболевших, к слову, такие игроки как нидерландский полузащитник Донни ван де Бек, а также украинец Виктор Цыганков.

«Жироне» предстоит сыграть в первый же день стартующего чемпионата, то есть в четверг, пятнадцатого августа - она сразится с севильским «Бетисом». В прошлом году каталонский клуб занял третье место в турнирной таблице испанского чемпионата, уступив только мадридскому «Реалу» и «Барселоне».


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Жирона
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