Ольмо рассказал, не боится ли, что «Барселона» не сможет его зарегистрировать

Новичок «Барселоны» Дани Ольмо ответил на вопрос о возможных проблемах с регистрацией.

Из-за финансовых ограничений у каталонского гранда часто возникают трудности с регистрацией своих новых игроков. Под угрозой может оказаться и Ольмо, однако футболист сборной Испании не беспокоится на этот счёт.

«Беспокоюсь ли я? Нет, не особо. Клуб работает над моей регистрацией, а я сосредоточен только на футболе», – заявил 26-летний футболист в интервью испанским СМИ после матча Кубка Жоана Гампера против «Монако» (0:3).

Трансфер Дани Ольмо из «РБ Лейпцига» обошёлся «Барселоне» более чем в 60 млн евро, если учитывать бонусные выплаты.