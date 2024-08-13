Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями после проигранного матча с «Монако» (0:3).

«Сине-гранатовые» впервые за 12 лет уступили в поединке Кубка Жоана Гампера. Все три мяча монегасков были забиты во втором тайме.

«В конце концов, это предсезонный матч. Я знаю, что мы можем играть гораздо лучше, чем сегодня, и во встрече с «Валенсией» мы прибавим. Нужно извлечь уроки, проанализировать игру и донести всё до футболистов.

В начале мы были хороши, создавали моменты, но затем всё пошло не так. Неудачный день», – приводит Barcacentre слова Флика.

17 августа каталонцы сыграют на выезде против «Валенсии» в матче первого тура Ла Лиги.