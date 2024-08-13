В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей

Каталонская «Барселона» в матче за Кубок Жоана Гампера потерпела крупное поражение от «Монако» со счётом 0:3. Испанский журналист Ману жёстко отреагировал на проигрыш «сине-гранатовых», написав в социальной сети: «Период Ханси Флика в «Барселоне» уже завершился. До свидания, и спасибо за всё».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало громкие комментарии, которыми пользователи откликнулись на сообщение Ману.

«Барселона» не выиграет Ла Лигу, так что правда спасибо, Флик», - вторил журналисту @javiolmo23.

«Да выкиньте уже его из клуба», - добавил @DennisAlex3y.

«Позор! И это сезон ещё не начался», - вынес свой вердикт @dannymaarquez.

«Хави 2.0, эту секту не спасет ничего», - бросил SemMur.

«С Хави такого бы не произошло», - парировал @Rikka9876.

«Весь Мадрид будет смеяться, что мы профукали единственный трофей за сезон», - констатировал Roma.

«Барселона» стартует в новом розыгрыше чемпионата Испании в субботу, 17 августа, матчем с «Валенсией».

Кирилл Иванцов