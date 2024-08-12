Флик: «Ольмо принесёт много радости «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о новичке команды Дани Ольмо.

Каталонцы официально объявили о переходе 26-летнего атакующего полузащитника 9 августа. Испанец был куплен у немецкого «РБ Лейпцига».

«Я хорошо знаю Ольмо по Бундеслиге. Нам нужен такой игрок в последней трети поля. Уверен, он принесёт «Барселоне» много радости в этом сезоне», – цитирует BarcaTimes Ханса-Дитера Флика.

Стоимость трансфера Дани Ольмо составила более 60 млн евро с учётом бонусов. Футболист сборной Испании подписал с «сине-гранатовыми» контракт, рассчитанный до середины 2030 года.