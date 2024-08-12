«Барселона» впервые за 12 лет не смогла выиграть Кубок Жоана Гампера

«Барселона» потерпела поражение в поединке Кубка Жоана Гампера против «Монако» (0:3).

Команда Ханса-Дитера Флика неудачно провела последний предсезонный матч, не сумев в очередной раз завоевать Кубок Жоана Гампера. Для «сине-гранатовых» это первое поражение в турнире с 2012 года – тогда верх взяла итальянская «Сампдория» (1:0). С 2013 по 2023 год победа неизменно оставалась за каталонцами. В прошлый раз был обыгран лондонский «Тоттенхэм» – 4:2.

«Барселона» – 46-кратный победитель Кубка Жоана Гампера. Соревнование проводится с 1966 года.

17 августа «Барса» встретится с «Валенсией» в матче первого тура нового розыгрыша Ла Лиги.