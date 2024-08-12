Пике поделился мнением о переходе Ольмо в «Барселону»

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике ответил, что думает о подписании клубом атакующего полузащитника Дани Ольмо.

26-летний футболист сборной Испании пополнил ряды «сине-гранатовых» на прошлой неделе, перебравшись из «РБ Лейпцига». Стоимость трансфера составила более 60 млн евро с учётом бонусов.

«Ольмо отлично провёл Евро, был настоящим героем. В прошлом сезоне он восстанавливался после тяжёлой травмы, но у него есть ДНК «Барселоны». Это хорошее подписание», – приводит Barca Universal слова Пике после завершения матча за Кубок Гампера, в котором каталонцы проиграли «Монако» (0:3).