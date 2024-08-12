Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб из Саудовской Аравии сделает предложение по Винисиусу в ближайшие дни – названа сумма слухи

12 Августа 2024 • 23:09 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора продолжают связывать с возможным отъездом в Саудовскую Аравию.

Как сообщалось недавно, бразилец уже ответил отказом на сверхвыгодное предложение от неназванного саудовского клуба. По некоторым данным, за 24-летнего игрока готовы заплатить 1 млрд евро. Как информирует Diario AS, «Реал» получит предложение по своей звезде уже в ближайшие дни, но сумма будет скромнее – 400 млн евро.

Напомним, самый дорогой трансфер в мировом футболе на текущий момент – переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро.

В минувшем сезоне Винисиус Жуниор отметился 24 голами и 11 ассистами, проведя 39 матчей за команду Карло Анчелотти.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Августа
15:47
Саудовский клуб готов выложить 1 миллиард евро за Винисиуса 4
01:13
Звёздный игрок «Реала» отклонил невероятное предложение из Саудовской Аравии
00:47
«Барселона» может перехватить звёздную трансферную цель «Реала»
11 Августа
23:53
Оуэн – о будущем Трента в «Ливерпуле»: «Только «Реал» может заставить его уйти»
23:03
«Реал» нашёл нового защитника в Бразилии
09 Августа
23:18
Юный талант из «Реала» выбыл на 6-7 месяцев из-за тяжёлой травмы
08:12
Родриго принял окончательное решение по будущему в «Реале»
07:02
Эндрик оценил Беллингема выше Неймара – это высмеял игрок «Барселоны» 12
05:40
Рамос отреагировал на решение Пепе завершить карьеру
05:13
Гюндоган поделился мнением о Гюлере
01:02
В «Реале» положительно отзываются о поведении Мбаппе
08 Августа
21:47
«Реал» готовит предложение по Ромеро
19:19
Пепе — о «Реале»: «Это было нечто особенное»
15:31
Дани Фернандес: В «Реале» любовался действиями Модрича
07 Августа
06:52
Анчелотти: «Тчуамени не будет играть в защите»
06:08
Себальос дал ответ на вопрос о будущем в «Реале» 1
05:26
Анчелотти ответил, почему Гюлер и Эндрик пропустили матч с «Челси»
04:49
Браим Диас высказался о конкуренции с Мбаппе и Эндриком в «Реале»
04:15
«Челси» снова проиграл в предсезонном матче – на этот раз «Реалу»
01:00
Винисиус и Родриго выйдут в основе «Реала» в матче с «Челси»
06 Августа
14:14
Стало известно, кто будет первым пенальтистом «Реала» 1
04:45
Эндрик назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч» 9
03:58
«Тоттенхэм» запросил у «Реала» невероятную сумму за Ромеро 2
03:25
Мареска ответил на высказывание Анчелотти про «Челси»
03:08
Кроос назвал сходства Роналду и Модрича
01:49
«Реал» пытался подписать звезду сборной Аргентины
01:34
Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» 3
00:01
Кроос: «Возможно, я бы получил «Золотой мяч», если бы Германия выиграла Евро»
05 Августа
23:04
Кроос поделился мнением о Роналду
22:54
Кроос рассказал, какая футбольная работа его привлекает
03:23
Анчелотти рассказал, как Винисиус подставил Беллингема 1
00:56
Вингер сборной Англии Гордон назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть
04 Августа
22:26
«Реал» расстанется с восходящей звездой
03 Августа
22:26
В «Реале» поражены Гюлером 2
29 Июля
03:37
Эндрик: «Очень благодарен Винисиусу, Родриго и Милитао за поддержку»
03:22
«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году 2
02:30
В «Реале» не хотят, чтобы Эндрик повторил судьбу Роке в «Барселоне»
00:58
Кроос рассказал, какое игровое качество Гюлера его восхищает
28 Июля
23:42
Кроос: «Сейчас мало таких игроков, как Гюлер»
27 Июля
23:07
Инсайдер Романо ответил, может ли кто-то покинуть «Реал» 1
04:00
Браим Диас назвал своих лучших друзей в «Реале»
02:50
Браим Диас: «Мбаппе очень быстро адаптируется в «Реале»
02:09
Куртуа рассказал, как на «Реал» повлияет приход Мбаппе 1
00:12
«Реал» не договорился с Дэвисом
26 Июля
16:21
В «Реале» переживают из-за ситуации с Алабой
06:04
Агент Бастони назвал два топ-клуба, которые хотели подписать игрока
05:16
Анчелотти сыграл ключевую роль в сделке по новому контракту Менди с «Реалом»
24 Июля
23:35
Хуммельс не подходит «Реалу»
23:01
В «Реале» считают, что центр обороны команды полностью укомплектован и без трансферов
21:56
В «Баварии» опасаются ухода Киммиха в «Реал»
02:00
Эндрик: «В Мадриде мне нравится всё»
00:26
Александер-Арнольд назвал свой любимый стадион вне Англии
23 Июля
02:54
Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»
22 Июля
02:37
Бензема: «Игроки приходят и уходят, но «Реал» всегда будет лучшим в мире»
02:15
Роналдо рассказал, что думает о новичке «Реала» Эндрике
01:54
Бензема: «Я знал, что Мбаппе окажется в «Реале»
01:05
Бензема: «Винисиус заслужил «Золотой мяч»
00:26
Хави пытался переманить Эндрика в «Барселону», но игрок выбрал «Реал»
21 Июля
23:53
Новичок «Реала» Эндрик: «Мне не нужен психолог»
23:02
«Реал» может не подписать ни одного игрока до закрытия трансферного окна
03:09
Контракт Эндрика с «Реалом» официально вступил в силу – игроку исполнилось 18 лет
20 Июля
05:08
Стало известно, как приход Мбаппе повлияет на позицию Беллингема
04:03
Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая
03:04
В «Реале» определились с планами по новому центральному защитнику 1
19 Июля
06:14
Йоро – самый дорогой игрок не старше 18 лет в истории, он обошёл бразильцев из «Реала»
01:44
«Реал» намерен продлить контракты ещё двух важных игроков
01:12
Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»
18 Июля
23:26
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
17 Июля
05:51
Вальехо принял решение по будущему в «Реале»
05:26
«Реал» может сделать Мастантуоно самым дорогим игроком в истории аргентинского футбола
04:48
Беллингем прокомментировал приветственный пост Мбаппе
04:04
Мбаппе отказался от операции
03:12
«Реал» потеряет Беллингема на два-три месяца
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
16 Июля
22:53
Стало известно, сколько «Реал» предложил за Йоро
05:54
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба 2
02:25
Стало известно, какая посещаемость ожидается на презентации Мбаппе в «Реале»
15 Июля
03:48
Озил рассказал, из-за кого перешёл в «Реал» в 2010 году
03:03
Озил назвал лучший период в своей карьере
14 Июля
03:23
Эндрик: «С Мбаппе «Реал» будет похож на команду из видеоигры» 2
00:15
Фитнес-тренер «Реала» будет готовить Мбаппе по программе Роналду 1
13 Июля
22:44
В «Реале» приняли решение по замене Кроосу
02:17
Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»
01:40
«Реал» не станет платить 50 млн евро за Йоро
01:02
Агуэро рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»
12 Июля
22:48
Глава Ла Лиги: «Европейский футбол отвергает идеи Переса, но он этого не видит»
11 Июля
02:46
Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: «Я бы не променял Ямаля на Мбаппе» 2
02:38
«Реал» выдвинул условие Йоро, которого хочет перехватить «Манчестер Юнайтед»
09 Июля
23:45
Экс-игрок сборной Англии: «Мбаппе придётся переучиваться в «Реале»
08 Июля
02:21
«Реал» может подписать Дэвиса и сохранить Менди
01:34
Начо собрал идеального футболиста, назвав Месси, Роналду, Мбаппе и себя
07 Июля
23:40
Эндрик: «Мои мысли уже связаны с «Реалом»
23:23
«Бавария» близка к потере важного игрока
22:59
Французский вундеркинд «одержим» идеей перехода в «Реал», переговоры продолжаются
04 Июля
04:13
Романо: «Реал» не отказался от подписания Дэвиса»
00:30
Йоро вынуждает «Лилль» продать его в «Реал»
03 Июля
23:28
«Реал» продлил контракты двух важных сотрудников из тренерского штаба Анчелотти
02 Июля
04:11
Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии 3
01:09
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио 1
01 Июля
01:12
Кроос официально перестал считаться игроком «Реала»
29 Июня
00:27
Карвахаль обратился к Хоселу, покинувшему «Реал»
28 Июня
06:48
Фермин Лопес: «Барселона» не боится Мбаппе»
05:41
Начо: «Мне хотелось сыграть с Мбаппе в «Реале»
01:12
Карвахаль признался, что понимает решение Хоселу уйти из «Реала» 1
00:50
Карвахаль: «Думаю, я лучший правый защитник в мире» 1
27 Июня
22:37
«Реал» заинтересовался защитником сборной Италии
26 Июня
04:50
Две восходящие звезды приняли решение перейти в «Реал»
01:43
Анчелотти обратился к Начо, решившему уйти из «Реала»
24 Июня
22:45
«Лилль» снизит требования по Йоро, на которого претендует «Реал»
23 Июня
04:10
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
02:32
Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе
00:46
Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире
22 Июня
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
03:46
Эндрик: «Реал» – самый большой клуб в мире, а не один из»
20 Июня
01:10
«Реал» договорился с восходящей звездой
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Нападающий «Реала» может перейти в «Арсенал» - известно имя
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног
Спортивные новости
Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Августа
23:09 · Испания. Ла Лига
Клуб из Саудовской Аравии сделает предложение по Винисиусу в ближайшие дни – названа сумма слухи
22:46 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ливерпуль» всерьёз нацелился на Мамардашвили»
22:37 · Англия. Премьер-лига
Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико»
22:34 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» ответил на просьбы болельщиков купить Нико Уильямса
22:09 · Англия. Премьер-лига
Галлахер уже пять дней живёт в мадридском отеле и тренируется один, ожидая трансфера в «Атлетико»
18:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не сможет зарегистрировать Роке, если он останется 1 слухи
18:10 · Испания. Ла Лига
Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедаде»
17:53 · Англия. Премьер-лига
Альварес – игрок мадридского «Атлетико» официально
17:44 · Англия. Премьер-лига
Transfermarkt подтвердил переход Альвареса в мадридский «Атлетико»
17:27 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Отсутствие конкуренции с Холанном придаст уверенности Альваресу»
16:18 · Англия. Премьер-лига
Альварес подписал контракт с «Атлетико» слухи
14:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» начинает искать альтернативы Уильямсу
13:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти может выпустить Мбаппе в старте на Суперкубок УЕФА против «Аталанты»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Фелиш готов пойти на существенной сокращение зарплаты ради трансфера в «Челси»
12:11 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Галлахера в «Атлетико» под угрозой срыва
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать другого игрока «Атлетико», если не согласует трансфер Фелиша
11:50 · Испания. Ла Лига
Роке не впечатлил Флика на предсезонке
11:33 · Англия. Премьер-лига
Фелиш выразил желание вернуться в «Челси»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обсуждает с «Атлетико» возможность возобновить сделку по Омородиону
09:53 · Англия. Премьер-лига
Жорже Мендеш находится в Лондоне и хочет согласовать трансфер Фелиша в «Челси»
09:29 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто станет капитаном «Барселоны» после ухода Роберто
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хотел сохранить Фелиша прошлым летом, но Почеттино отказался от игрока
04:44 · Англия. Премьер-лига
Субименди хочет в «Ливерпуль», но всё ещё сомневается в трансфере
04:33 · Англия. Премьер-лига
Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем