Нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора продолжают связывать с возможным отъездом в Саудовскую Аравию.

Как сообщалось недавно, бразилец уже ответил отказом на сверхвыгодное предложение от неназванного саудовского клуба. По некоторым данным, за 24-летнего игрока готовы заплатить 1 млрд евро. Как информирует Diario AS, «Реал» получит предложение по своей звезде уже в ближайшие дни, но сумма будет скромнее – 400 млн евро.

Напомним, самый дорогой трансфер в мировом футболе на текущий момент – переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро.

В минувшем сезоне Винисиус Жуниор отметился 24 голами и 11 ассистами, проведя 39 матчей за команду Карло Анчелотти.