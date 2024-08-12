Президент «Барселоны» ответил на просьбы болельщиков купить Нико Уильямса

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

Как сообщает журналист Виктор Наварро, болельщики попросили Лапорту приобрести Уильямса, на что функционер ответил: «У нас уже хороший состав».

Ранее сообщалось, что «Барселона» всерьез настроена оформить трансфер 22-летнего футболиста.

В прошлом сезоне Уильямс принял участие в 37 матчах во всех турнирах, восемь раз поразил сетку ворот соперников и записал в свой актив 19 результативных передач.

Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 70 миллионов евро.