«Барселона» не сможет зарегистрировать Роке, если он останется

Бразильский нападающий «Барселоны» Витор Роке с большой долей вероятности покинет клуб текущим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» уже сказала 19-летнему футболисту искать новый клуб. Если Роке останется, то руководство «сине-гранатовых» не сможет внести его в заявку на сезон, так как клуб по-прежнему не вписывается в лимит по зарплате, отмечает источник.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Роке принял участие в 14 играх и забил два гола. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.