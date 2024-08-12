Захарян сменил игровой номер в «Реал Сосьедаде»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян будет играть под новым номером.

Напомним, в прошлом сезоне хавбек выступал по 12-м номером, но теперь он выбрал себе 21-й номер.

«Просто 21-й номер оказался свободным. Арсен решил поменять свой. Ничего более», — сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе сан-себастьянского клуба.

Напомним, Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. За это время он появился на поле в 40 играх, в которых отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи.

Стоит сказать, что Захарян пропустит первые три месяца нового сезона из-за травмы лодыжки.