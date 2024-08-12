Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает The Athletic, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Аль-Ахли», который на протяжении месяца ведет переговоры с «Реалом». По данным источника, саудовский клуб может заплатить за Винисиуса один миллиард евро. Кроме того, самому бразильцу предлагают контракт на пять лет, по этому договору он заработает более миллиарда евро.

Утверждается, что в Саудовской Аравии хотят сделать Винисиуса лицом чемпионата мира, который пройдет в стране в 2034 году.

Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 млн евро.