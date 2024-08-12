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«Барселона» начинает искать альтернативы Уильямсу

12 Августа 2024 • 14:40 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
15.08 20:00

Каталонская «Барселона» почти смирилась с тем, что этим летом не получится подписать вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» уже приступили к поискам альтернативных вариантов.

Недавно Уильямс объявил о том, что начиная с нового сезона будет выступать под десятым номером в «Атлетике» Бильбао. Таким образом испанец дал понять, что не собирается покидать свою команду этим летом.

Пока неизвестно, какого именно вингера собирается подписать «Барселона». Ранее «сине-гранатовые» отказались платить 58 миллионов евро за Уильямса, которые прописаны в контракте футболиста в качестве отступных.

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