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Анчелотти может выпустить Мбаппе в старте на Суперкубок УЕФА против «Аталанты»

12 Августа 2024 • 13:57 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может позволить нападающему Килиану Мбаппе дебютировать за «королевский клуб» уже в эту среду в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты».

По информации от Relevo, итальянский специалист всерьёз рассматривает возможность выпустить Мбаппе в стартовом составе на матч против «Аталанты». Напомним, до этого Килиан не играл за «Реал» даже в товарищеских поединках.

Мбаппе присоединился к «Реалу» летом на правах свободного агента из французского «ПСЖ». В последнем розыгрыше чемпионата Франции нападающий отметился 27 голами и 7 результативными передачами в 29 матчах.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе ещё теги
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