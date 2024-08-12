Анчелотти может выпустить Мбаппе в старте на Суперкубок УЕФА против «Аталанты»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может позволить нападающему Килиану Мбаппе дебютировать за «королевский клуб» уже в эту среду в матче за Суперкубок УЕФА против «Аталанты».

По информации от Relevo, итальянский специалист всерьёз рассматривает возможность выпустить Мбаппе в стартовом составе на матч против «Аталанты». Напомним, до этого Килиан не играл за «Реал» даже в товарищеских поединках.

Мбаппе присоединился к «Реалу» летом на правах свободного агента из французского «ПСЖ». В последнем розыгрыше чемпионата Франции нападающий отметился 27 голами и 7 результативными передачами в 29 матчах.