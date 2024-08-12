Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне»

Вингер сборной Испании и «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс принял решение о дальнейшей карьере.

Как сообщается на страницах Sport.es, 22-летний чемпион Европы сообщил руководству «Барселоны» о том, что готов перейти в каталонский гранд этим летом. В стане «сине-гранатовых» рассчитывают закрыть сделку на этой неделе. Сумма трансфера оценивается в 62 миллиона евро.

В прошлом сезоне Уильямс поучаствовал в 31 поединке чемпионата Испании. Полузащитник записал на свой счет пять забитых мячей и 11 голевых передач. За «Атлетик» Нико выступает с 2020 года. Его контракт рассчитан до 2027 года.