Стало известно, кто станет капитаном «Барселоны» после ухода Роберто

Каталонская «Барселона» определилась с тем, кто станет новым капитаном команды после ухода Серхи Роберто. Напомним, испанец покинул «сине-гранатовых» на правах свободного агента после истечения срока контракта.

По информации от журналиста Серхи Соле, новым капитаном «Барселоны» станет голкипер Марк-Андре тер Штеген, который выступает за команду с 2014 года. Вице-капитаном «сине-гранатовых» будет центральный защитник Рональд Араухо, а третьим вариантом – полузащитник Френки де Йонг. Нападающий Роберт Левандовски будет лишь четвёртым выбором тренера Ханса-Дитера Флика.

Напомним, «Барселона» начнёт новый сезон матчем против «Валенсии», который состоится 17 августа в рамках Ла Лиги.