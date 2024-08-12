Араухо обратился к Серхи Роберто, покинувшему «Барселону»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал расставание Серхи Роберто с клубом.

32-летний испанец числился свободным агентом с начала июля, а в воскресенье «Барселона» официально подтвердила уход игрока, выпустив прощальный ролик с его участием.

«Было приятно выступать с тобой за одну команду, брат. Ты настоящий образец, пример для подражания. Желаю тебе всего наилучшего в будущем», – написал в социальных сетях уругваец.

Серхи Роберто провёл в «Барселоне» 18 лет. На его счету 373 матча за основную команду «сине-гранатовых». В прошлом сезоне универсальный полузащитник был капитаном каталонского гранда.