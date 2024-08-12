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Хави кратко высказался об уходе Серхи Роберто из «Барселоны»

12 Августа 2024 • 03:30 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
17.08 22:30

Бывший рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал уход Серхи Роберто из клуба.

32-летний футболист, способный сыграть справа в защите и в центре полузащиты, официально попрощался с родным для себя клубом. «Барселона» выпустила ролик, посвящённый уходу экс-капитана. Публикацию прокомментировали культовые для «сине-гранатовых» личности, включая Хави: «Пример во всём», – написал наставник.

Серхи Роберто провёл в «Барселоне» в общей сложности 18 лет. Его контракт с каталонцами истёк в июле. Пока неизвестно, где игрок продолжит свою карьеру.

Хави Эрнандес был уволен с должности главного тренера «Барселоны» в мае.

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Барселона Хави Эрнандес Серхи Роберто ещё теги

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