Хави кратко высказался об уходе Серхи Роберто из «Барселоны»

Бывший рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал уход Серхи Роберто из клуба.

32-летний футболист, способный сыграть справа в защите и в центре полузащиты, официально попрощался с родным для себя клубом. «Барселона» выпустила ролик, посвящённый уходу экс-капитана. Публикацию прокомментировали культовые для «сине-гранатовых» личности, включая Хави: «Пример во всём», – написал наставник.

Серхи Роберто провёл в «Барселоне» в общей сложности 18 лет. Его контракт с каталонцами истёк в июле. Пока неизвестно, где игрок продолжит свою карьеру.

Хави Эрнандес был уволен с должности главного тренера «Барселоны» в мае.