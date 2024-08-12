Иньеста прокомментировал уход Серхи Роберто из «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отреагировал на известия об уходе из клуба Серхи Роберто.

Каталонцы официально объявили о расставании с 32-летним игроком, носившим капитанскую повязку в прошедшем сезоне. Роберто представлял цвета «сине-гранатовых» с 2006 года.

«Отлично, мой друг. Поздравляю тебя с тем, что ты воплотил свою мечту в жизнь, проведя в «Барселоне» столько лет. Был рад так долго выступать с тобой в одной команде. Желаю всего наилучшего», – прокомментировал Иньеста прощальное обращение Серхи Роберто в социальных сетях.

Напомним, сам Андрес Иньеста попал в систему «Барселоны» в 1996 году, а покинул клуб в 2018.