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Звёздный игрок «Реала» отклонил невероятное предложение из Саудовской Аравии

12 Августа 2024 • 01:13 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Неназванный саудовский клуб сделал «невероятное» предложение форварду мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору – тот ответил отказом, докладывает журналист Марио Кортехана. Ожидается, что потенциальные покупатели вновь попробуют убедить бразильца в скором будущем, однако игрок не планирует уходить. Он счастлив в «королевском клубе» и намерен осуществить свою мечту – выиграть «Золотой мяч».

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Винисиуса Жуниора в 180 млн евро. Действующий контракт 24-летнего нападающего с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.

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