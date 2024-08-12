Звёздный игрок «Реала» отклонил невероятное предложение из Саудовской Аравии

Неназванный саудовский клуб сделал «невероятное» предложение форварду мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору – тот ответил отказом, докладывает журналист Марио Кортехана. Ожидается, что потенциальные покупатели вновь попробуют убедить бразильца в скором будущем, однако игрок не планирует уходить. Он счастлив в «королевском клубе» и намерен осуществить свою мечту – выиграть «Золотой мяч».

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Винисиуса Жуниора в 180 млн евро. Действующий контракт 24-летнего нападающего с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.