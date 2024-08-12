«Барселона» решила расстаться с Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может быть выставлен на продажу.

В последнее время слухи о скором уходе 21-летнего игрока утихли – считалось, что Ханс-Дитер Флик предпочитает сохранить испанца в команде. Как сообщает Sport, в «Барселоне», похоже, всё-таки не рассчитывают на Фати: спортивный директор каталонского гранда Деку доложил агенту Жорже Мендешу, что форварду придётся искать себе нового работодателя.

Контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 25 млн евро. Футболист пропустил все предсезонные матчи «сине-гранатовых» из-за очередной травмы.