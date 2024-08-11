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Анчелотти работает над тактической перестройкой в «Реале»

11 Августа 2024 • 23:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Аталанта
14.08 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти снова перестраивает команду.

В прошедшей кампании «сливочные» добились успеха в формации без классического форварда, сумев выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу. Теперь перед рулевым мадридцев стоит задача в очередной раз перестроить игровой рисунок так, чтобы всем футболистам было удобно проявлять себя. Как отмечает Diario AS, сейчас Анчелотти работает над поиском оптимального тактического подхода в отсутствие Тони Крооса, которому не подписали прямую замену, параллельно пытаясь наиболее эффективно встроить в систему звёздного новичка Килиана Мбаппе.

14 августа «Реал» проведёт матч Суперкубка УЕФА против итальянской «Аталанты».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Тони Кроос Килиан Мбаппе ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД АТАЛАНТА
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