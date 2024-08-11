«Реал» нашёл нового защитника в Бразилии

Ряды мадридского «Реала» может пополнить новая восходящая звезда из Бразилии.

Речь о 18-летнем Виторе Рейсе, который выступает за «Палмейрас». Как сообщает Madrid Zone со ссылкой на ESPN Brasil, «королевский клуб» заинтересован в подписании перспективного центрального защитника.

Витор Рейс успел провести только десять матчей за первую команду «Палмейраса», также на его счету восемь поединков за национальную сборную Бразилии до 17 лет. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца 2028 года.

Напомним, что именно из «Палмейраса» в мадридский «Реал» недавно перебрался нападающий Эндрик.