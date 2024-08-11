Серхи Роберто обратился к болельщикам «Барселоны» в прощальном видеообращении

Серхи Роберто попрощался с «Барселоной», за которую выступал на протяжении всей профессиональной карьеры.

Сегодня каталонский клуб официально подтвердил уход 32-летнего игрока, чей контракт истёк в июле. Роберто находился в системе «Барселоны» с 2006 года.

«Пришло время сказать всем вам спасибо. Я ухожу с чувством гордости. Я особенно горжусь тем, что на протяжении 18 лет отдавал все свои силы, ставил интересы «Барселоны» выше своих собственных, также для меня было большой гордостью носить капитанскую повязку в клубе всей моей жизни. Я благодарен болельщикам и персоналу – вы сделали это путешествие лучшим из возможных. «Барселона» навсегда!» – заявил в видеообращении Серхи Роберто.