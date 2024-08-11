«Барселона» официально подтвердила расставание с бывшим капитаном Серхи Роберто.

32-летний игрок стал свободным агентом 1 июля по истечении срока контракта с «сине-гранатовыми», но мог остаться – клуб рассматривал возможность предложения игроку нового трудового договора. Теперь многолетнее сотрудничество официально завершено: пресс-служба «Барселоны» попрощалась с Роберто и пожелала всего наилучшего.

Испанец попал в систему каталонского гранда ещё в 2006 году, а затем прошёл путь до игрока первой команды и её капитана. В общей сложности в активе Серхи Роберто 373 поединка за «Барселону» во всех турнирах.