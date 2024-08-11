Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта лично вступил в переговоры по Нико Уильямсу

11 Августа 2024 • 21:45 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
15.08 20:00

«Барселона» усиленно работает над подписанием вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Дело решил взять в свои руки лично президент каталонского гранда Жоан Лапорта, докладывает журналист Херард Ромеро. Глава «сине-гранатовых» очень хочет видеть 22-летнего футболиста в команде, поэтому предпринимает все возможные усилия для успешного завершения сделки. 

Уильямс станет игроком «Барселоны», если руководство «сине-гранатовых» сможет выполнить финансовые условия трансфера и получит добро на регистрацию. Стоимость операции оценивается более чем в 60 млн евро.

Отмечается также, что кандидатуру звезды «Атлетика» изначально продвигал именно Лапорта, в то время как спортивный директор Деку был главным инициатором перехода Дани Ольмо из «РБ Лейпцига».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Жоан Лапорта Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

09 Августа
00:25
Окружение Нико Уильямса по-прежнему допускает переход игрока в «Барселону»
05 Августа
22:11
Кунде: «Я бы хотел, чтобы Нико Уильямс был моим одноклубником»
03 Августа
21:32
«Барселона» не отказалась от идеи подписания Нико Уильямса этим летом
31 Июля
16:55
Агент Нико Уильямса хотел воспользоваться интересом «ПСЖ», чтобы надавить на «Барселону»
16:29
«Барселона» согласовала контракт с Нико Уильямсом 3
29 Июля
01:06
Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» 1
00:29
Нико Уильямс дал обещание брату Иньяки относительно своего будущего
28 Июля
23:33
Нико Уильямс ещё не принял решение по будущему
22:23
Нико Уильямс не покинет «Атлетик» 2
01:11
Стало известно, когда Нико Уильямс даст ответ «Барселоне»
27 Июля
22:33
В «ПСЖ» уверены, что смогут перехватить Нико Уильямса у «Барселоны» 2
02:41
«Барселона» ещё не согласовала контракт с Нико Уильямсом
02:20
«ПСЖ» готов заплатить за Нико Уильямса больше, чем прописано в пункте отступных
01:06
Луис Энрике убеждает Нико Уильямса перейти в «ПСЖ» вместо «Барселоны»
24 Июля
05:09
Нико Уильямс игнорирует предложения от всех клубов, кроме «Барселоны»
00:05
Ла Лига одобрит трансфер Нико Уильямса в «Барселону»
23 Июля
03:27
В «Барселоне» всё больше уверены в скором приходе Нико Уильямса
22 Июля
01:22
Стало известно, когда «Барселона» окончательно решила подписать Нико Уильямса
21 Июля
02:34
Будущее Нико Уильямса решится в ближайшие дни – игрок интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
18 Июля
13:10
«Матч ТВ» тайно договорился о покупке прав на Ла Лигу — Okko в шоке 6
12:14
Ла Лига вернулась на «Матч ТВ» 5
17 Июля
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
15 Июля
22:41
Нико Уильямс согласится на сокращение зарплаты ради скорейшего перехода в «Барселону» 2
13 Июля
00:20
«Барселона» отложила все дела, чтобы закрыть сделку по звезде сборной Испании
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИК Б ХЕТАФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб «Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны» Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» «Спартак» нашёл замену Кёну, который не хочет ехать в Россию «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса Стал известен игровой номер Ольмо в «Барселоне» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола
Спортивные новости
США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото МОК принял важное решение по России Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Августа
22:22 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто обратился к болельщикам «Барселоны» в прощальном видеообращении
22:07 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес прилетел в Мадрид
21:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила об уходе Серхи Роберто – он провёл в клубе 18 лет официально
21:45 · Испания. Ла Лига
Лапорта лично вступил в переговоры по Нико Уильямсу
21:33 · Англия. Премьер-лига
Слот отреагировал на информацию о возможном переходе Субименди в «Ливерпуль»
17:47 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто готовится сделать важное заявление о будущем слухи
16:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение расстаться с защитником слухи
15:47 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Барселоны» продолжит карьеру в АПЛ 1 слухи
14:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заплатит 62 млн евро за Нико Уильямса 1
10:36 · Испания. Ла Лига
Лунин выдвинул требование «Реалу»
10:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила о подписании нового игрока официально
09:55 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма предложения по Дркушичу со стороны «Осасуны»
03:04 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» исключили продажу Роке слухи
10 Августа
23:19 · Россия. Премьер-лига
«Зенит», «Локомотив» и «Осасуна»: у Дркушича три варианта слухи
23:07 · Испания. Ла Лига
Испанская федерация берётся за «Эйбар» - болельщикам запретят смотреть его матчи с балконов домов 1
17:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером Субименди слухи
17:03 · Италия. Серия А
Топ-клуб Серии A может подписать игрока «Барселоны» слухи
14:57 · Испания. Ла Лига
Ольмо уже тренируется в «Барселоне»
14:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» может подписать экс-игрока «Манчестер Сити» слухи
14:32 · Англия. Премьер-лига
Омородион направляется в Лондон на медосмотр в «Челси»
14:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу слухи
13:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса
12:24 · Испания. Ла Лига
Мбаппе вряд ли выйдет в старте «Реала» на матч Суперкубка УЕФА
10:17 · Испания. Ла Лига
«Жирона» отказалась продавать своего игрока за 30 миллионов евро
09:57 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека может перейти в «Барселону» 1
Все новости
Рекомендуем