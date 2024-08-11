Лапорта лично вступил в переговоры по Нико Уильямсу

«Барселона» усиленно работает над подписанием вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

Дело решил взять в свои руки лично президент каталонского гранда Жоан Лапорта, докладывает журналист Херард Ромеро. Глава «сине-гранатовых» очень хочет видеть 22-летнего футболиста в команде, поэтому предпринимает все возможные усилия для успешного завершения сделки.

Уильямс станет игроком «Барселоны», если руководство «сине-гранатовых» сможет выполнить финансовые условия трансфера и получит добро на регистрацию. Стоимость операции оценивается более чем в 60 млн евро.

Отмечается также, что кандидатуру звезды «Атлетика» изначально продвигал именно Лапорта, в то время как спортивный директор Деку был главным инициатором перехода Дани Ольмо из «РБ Лейпцига».