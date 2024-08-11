Серхи Роберто готовится сделать важное заявление о будущем

Испанский полузащитник Серхи Роберто покидает «Барселону». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний хавбек объявит об уходе из родного клуба в ближайшие 24 часа.

Напомним, с 1 июля Роберто является свободным агентом, однако все это время футболист был в расположении «Барселоны» и надеялся, что ему будет предложен новый контракт.

За свою карьеру Роберто провел 373 матча за основную команду «Барселоны», забил 19 мячей и записал на свой счет 43 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах Роберто заинтересованы итальянские «Рома» и «Комо», нидерландский «Аякс» и другие клубы.