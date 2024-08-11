«Барселона» приняла решение расстаться с защитником

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле покинет команду в ближайшие дни. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, спортивный директор «Барселоны» Деку провел встречу с агентом Ленгле, на которой обсудил финансовые условия ухода игрока в аренду. Уточняется, что проблемой может стать заработная плата 29-летнего футболиста, которая составляет 16 миллионов евро. Несмотря на это, сделка об аренде близка к завершению, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что в подписании Ленгле заинтересован итальянский «Ювентус».

Контракт защитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость француза в 10 млн евро.