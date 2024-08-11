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Лунин выдвинул требование «Реалу»

11 Августа 2024 • 10:36 Комментировать

Мадридский «Реал» и украинский вратарь Андрей Лунин все еще не могут договориться о подписании нового трудового договора. Об этом рапортует Relevo.

По данным источника, голкипер выдвинул требование руководству «королевского» клуба. Лунин хочет получить гарантию, что будет получать стабильную игровую практику после возвращения Тибо Куртуа в строй. Если «Реал» согласится, то Андрей поставит подпись под контрактом до 2029 года. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2025-го.

В случае возможного ухода украинца мадридский гранд пригласит на его место испанца Кепу Аррисабалагу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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