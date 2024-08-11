Азербайджанский голкипер Эльдар Тагизаде стал футболистом каталонской «Барселоны», об этом отрапортовала пресс-служба «сине-гранатовых». 21-летний игрок присоединился к вице-чемпиону Ла Лиги на правах свободного агента.

Вратарь заключил с «Барселоной» трудовое соглашение, которое рассчитано на два года. Тагизаде будет выступать за вторую команду каталонского гранда.

Эльдар – воспитанник академии «Нефтчи». До перехода в «Барселону» он поиграл за испанские клубы «Марсет» и «Луго», а также французский «Клермон».

Добавим, что вторая команда «Барсы» выступает в третьем дивизионе Испании.