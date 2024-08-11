В «Барселоне» исключили продажу Роке

Нападающий «Барселоны» Витор Роке не будет продан этим летом.

19-летний футболист пока не нашёл себя в каталонском клубе. Бразилец был недоволен своей ролью в команде в прошлой кампании после перехода из «Атлетико Паранаэнсе», и в прессе регулярно появлялись слухи о скором отъезде форварда. Как сообщает журналист Хоаким Пьера, в «Барселоне» исключают продажу Роке в текущее трансферное окно. Скорее всего, юный игрок отправится в аренду.

Витор Роке был приобретён грандом Ла Лиги в начале текущего года за 40 млн евро. Интерес к нападающему проявляли итальянский «Лацио» и саудовский «Аль-Хиляль».