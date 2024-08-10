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Испанская федерация берётся за «Эйбар» - болельщикам запретят смотреть его матчи с балконов домов

10 Августа 2024 • 23:07 Комментировать (1)

Стадион испанского «Эйбара» очень маленький, и футбол на нём люди смотрят не только с трибун, но и с окружающих домов - его расположение как раз способствует этому. Однако с этого, наступающего сезона всё изменится - федерация испанского футбола официально объявила, что будет штрафовать таких зрителей.

Нет, дело, конечно же, не в стоимости билета и все такое. С этим бороться не получится. Дело в том, что испанские стримеры приноровились вести свои собственные трансляции с таких вот балконов, очевидно, зарабатывая на этом. И вот именно с этим феноменом намерена бороться испанская федерация.

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
10 Августа 2024 в 23:17
емае, заголовок один, с чем будет бороться испанская федерация футбола - другое.....
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