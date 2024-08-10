В пятницу «Барселона» объявила о подписании контракта с полузащитником Дани Ольмо. 26-летний футболист заключил с «сине-гранатовыми» контракт на шесть сезонов, в котором прописана опция выкупа в 500 миллионов евро.

Ольмо уже тренируется в «Барселоне» индивидуально. Видео, на котором новичок каталонской команды делает упражнение, пресс-служба клуба опубликовала в субботу.

Ранее стало известно, под каким номером Дани Ольмо будет играть за «Барселону».

В стартовом туре чемпионата Испании «Барселона» будет играть против «Валенсии» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 17 августа.