Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может подписать экс-игрока «Манчестер Сити» слухи

10 Августа 2024 • 14:40 Комментировать

У «Реала» складывается неблагоприятная ситуация в линии обороны. Молодой Хоан Мартинес, которого рассматривали как вариант для подстраховки, получил серьёзную травму колена, Давид Алаба ещё не восстановился, Начо летом ушёл, а подписать Лени Йоро не получилось.

Учитывая ситуацию, «Реал» всё-таки может купить экс-игрока «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Об этом рассказывает портал TodoFichajes. 30-летний Лапорт, как известно, хочет вернуться в Европу и ради этого даже готов отказаться от денег.

Эмерик Лапорт в Испании интересен не только «Реалу», но ещё и «Атлетико» и «Атлетику» по контракту с «Аль-Насром».

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Спартак» получил предложение по легионеру Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Флик изменил трансферные планы, впечатлившись очередным вундеркиндом из «Барселоны» Сборную Англии может возглавить звёздный тренер – названо имя Байер может сыграть в АПЛ Зиньковский может покинуть «Спартак» в случае прихода Актюркоглу
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног
Спортивные новости
На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Августа
14:57 · Испания. Ла Лига
Ольмо уже тренируется в «Барселоне»
14:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» может подписать экс-игрока «Манчестер Сити» слухи
14:32 · Англия. Премьер-лига
Омородион направляется в Лондон на медосмотр в «Челси»
14:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу слухи
13:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса
12:24 · Испания. Ла Лига
Мбаппе вряд ли выйдет в старте «Реала» на матч Суперкубка УЕФА
10:17 · Испания. Ла Лига
«Жирона» отказалась продавать своего игрока за 30 миллионов евро
09:57 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека может перейти в «Барселону» 1
09:42 · Англия. Премьер-лига
Флик не горит желанием приглашать Канселу и Фелиша
08:16 · Испания. Ла Лига
Ольмо раскрыл причину перехода в «Барселону»
07:43 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Реала» может перейти в «Арсенал» - известно имя
06:24 · Испания. Ла Лига
Де Йонг не собирается уходить из «Барселоны»
05:52 · Испания. Ла Лига
Кунде рассказал о своём главном футбольном страхе 1
05:20 · Италия. Серия А
«Ювентусу» предложили экс-игрока «Атлетико»
04:53 · Испания. Ла Лига
«Мне нравится его злить»: Кунде назвал самого забавного игрока «Барселоны» 2
04:35 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес откажется от длительного отпуска после Олимпиады – он хочет впечатлить Флика
02:51 · Испания. Ла Лига
Кунде – о «Барселоне»: «Я играю в лучшем клубе мира»
01:36 · Испания. Ла Лига
Саудовский клуб готов утроить зарплату звезды «Барселоны» слухи
00:35 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия дал ясный ответ на вопрос о будущем в «Барселоне»
00:20 · Испания. Ла Лига
«Ренн» предложил 10 млн евро за игрока «Барселоны»
00:11 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не уверена в подписании Комана по двум причинам
09 Августа
23:18 · Испания. Ла Лига
Юный талант из «Реала» выбыл на 6-7 месяцев из-за тяжёлой травмы
23:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова продать звёздного игрока за 60 млн евро
18:02 · Испания. Ла Лига
Стал известен игровой номер Ольмо в «Барселоне»
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» навела справки об игроке «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем