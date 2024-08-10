У «Реала» складывается неблагоприятная ситуация в линии обороны. Молодой Хоан Мартинес, которого рассматривали как вариант для подстраховки, получил серьёзную травму колена, Давид Алаба ещё не восстановился, Начо летом ушёл, а подписать Лени Йоро не получилось.

Учитывая ситуацию, «Реал» всё-таки может купить экс-игрока «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Об этом рассказывает портал TodoFichajes. 30-летний Лапорт, как известно, хочет вернуться в Европу и ради этого даже готов отказаться от денег.

Эмерик Лапорт в Испании интересен не только «Реалу», но ещё и «Атлетико» и «Атлетику» по контракту с «Аль-Насром».