Полузащитник Фермин Лопес запомнит это лето, выиграв две золотые медали – он стал чемпионом Европы и победителем футбольного турнира Олимпиады. Если брать олимпийский турнир, то в шести матчах Испании Лопес забил шесть голов и отдал два голевых паса на партнёров. В финале против Франции Фермин оформил дубль.

«Барселона» хочет оградить 21-летнего Лопеса от интереса со стороны других клубов. Как сообщает TodoFichajes, «сине-гранатовые» решили предложить своему воспитаннику новый контракт, рассчитанный до середины 2030 года. Проблема в том, что другие топ-клубы могут предложить Ферману больше денег.

Действующий контракт Фермина Лопеса с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2026/2027.