«Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса

Каталонская «Барселона» установила дедлайн по трансферу нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. По информации от журналиста Фернандо Поло, «сине-гранатовые» могут купить испанца до 24 августа. Если до этого срока сделку оформить не получится, «Барселона» не будет пытаться изменить ситуацию в последние дни трансферного окна.

Напомним, «Атлетик» Бильбао требует за Уильямса 58 миллионов евро, которые прописаны в контракте 21-летнего футболиста в качестве суммы отступных. «Барселона» пока не смогла договориться о скидке, но «сине-гранатовые» не теряют надежду переломить ситуацию в ближайшие дни.