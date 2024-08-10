Мбаппе вряд ли выйдет в старте «Реала» на матч Суперкубка УЕФА

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вряд ли выйдет в стартовом составе команды на матч против «Аталанты», который состоится в среду рамках Суперкубка УЕФА. По информации от Marca, главный тренер Карло Анчелотти собирается выпустить в стартовом составе футболистов, которые сыграли важную роль в последней победе в Лиге чемпионов.

Источник отмечает, что Мбаппе будет включён в заявку на матч против «Аталанты». С большой долей вероятности Килиан дебютирует за «королевский клуб» во втором тайме.

Мбаппе этим летом перебрался в мадридский «Реал» на правах свободного агента из «ПСЖ».