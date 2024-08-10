«Жирона» отказалась продавать своего игрока за 30 миллионов евро

Виктор Цыганков, украинский полузащитник «Жироны», останется в клубе.

По информации журналиста Нила Сола, неназванный клуб из чемпионата Англии предлагал за футболиста 30 миллионов евро, однако испанцы отказались продавать своего игрока. Отмечается, что сам Цыганков также хотел остаться в клубе ещё на один сезон.

В прошлом сезоне 26-летний хавбек принял участие в 34 матчах, забил восемь мячей и сделал семь ассистов на партнёров. Трансферная стоимость Цыганкова оценивается в 30 миллионов евро. Ранее была информация, что клуб хочет подписать новый контракт с полузащитником на улучшенных условиях.