Ольмо раскрыл причину перехода в «Барселону»

Испанский полузащитник Дани Ольмо высказался о переходе в каталонскую «Барселону».
«Я перешел в «Барселону», чтобы побеждать и бороться за титулы. Мы – «Барселона» и должны сражаться за все возможные награды. Я очень рад, моя мечта сбылась. Счастлив, что вернулся домой», - передает слова футболиста Mundo Deportivo.
26-летний полузащитник перешел в «Барселону» из немецкого «РБ Лейпцига». Ольмо подписал с «сине-гранатовыми» долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2030 года. Согласно данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 55 миллионов евро.
Бан пользователя