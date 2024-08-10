Ольмо раскрыл причину перехода в «Барселону»

«Я перешел в «Барселону», чтобы побеждать и бороться за титулы. Мы – «Барселона» и должны сражаться за все возможные награды. Я очень рад, моя мечта сбылась. Счастлив, что вернулся домой», - передает слова футболиста Mundo Deportivo.