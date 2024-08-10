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Ольмо раскрыл причину перехода в «Барселону»

10 Августа 2024 • 08:16 Комментировать

Испанский полузащитник Дани Ольмо высказался о переходе в каталонскую «Барселону».

«Я перешел в «Барселону», чтобы побеждать и бороться за титулы. Мы – «Барселона» и должны сражаться за все возможные награды. Я очень рад, моя мечта сбылась. Счастлив, что вернулся домой», - передает слова футболиста Mundo Deportivo.

26-летний полузащитник перешел в «Барселону» из немецкого «РБ Лейпцига». Ольмо подписал с «сине-гранатовыми» долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2030 года. Согласно данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Ольмо
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