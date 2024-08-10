Де Йонг не собирается уходить из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не меняет своих планов.

По последним слухам, каталонский клуб готов продать 27-летнего игрока в текущее трансферное окно за 60 млн евро без учёта бонусов. Тем не менее, как информирует журналист Джанлуиджи Лонгари, в планы самого нидерландца не входит смена обстановки. Хавбек решительно настроен продолжить выступления за «сине-гранатовых».

Френки де Йонг не появляется на поле с апрельского «эль класико» из-за травмы лодыжки. Футболист пропустил чемпионат Европы и предсезонный сбор «Барселоны». Дата возвращения полузащитника в строй остаётся неизвестной.