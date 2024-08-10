Кунде рассказал о своём главном футбольном страхе

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился своим профессиональным страхом.

«Больше всего я боюсь, что в конце карьеры буду сожалеть об упущенных возможностях, о том, что не достиг своего максимума. Будучи спортсменом, ты сталкиваешься со многими вещами, и некоторые футболисты сворачивают не туда, теряются, потому что уделяют слишком много внимания тому, что говорят о них другие», – передаёт Barca Universal высказывание 25-летнего французского игрока.

Жюль Кунде выступает за «Барселону» с июля 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.